Владимир Беспалов: забота о городе — дело каждого

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов поблагодарил нижегородцев за то, что они не остаются в стороне и участвуют в субботниках для поддержания чистоты и порядка в городе.
Отдельно он затронул уборку территорий, благоустроенных по проекту «Городская среда». Так, в четверг, 30 апреля, в рамках Всероссийской эколого-патриотической акции «Особенности национальной уборки» волонтеры очистили от мусора набережную Марата.
«Меня очень радует, что проект “Городская среда” не ограничивается строительством новых пространств и ремонтом, а организует субботники для поддержания порядка. Набережная Марата — место притяжения для нижегородцев и гостей города, и её облик напрямую влияет на общее впечатление от Нижнего. Здорово, что активные участники проекта “Городская среда” подают пример: своим трудом они показывают, что забота о городе — это дело каждого. Такие мероприятия не просто обеспечивают чистоту, они воспитывают бережное отношение к общественному пространству. Спасибо всем участникам за вклад в чистоту и уют нашего любимого города!» — заключил Владимир Беспалов.
Кроме того, председатель комитета Заксобрания напомнил, что в Нижегородской области стартовало голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году.