За «Кинолендом» открыли обновлённый спортивный парк

Работы переносили, чтобы уложить покрытие при подходящей температуре.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде за «Кинолендом» открыли обновлённый спортивный парк. На открытии в четверг, 30 апреля, побывал корреспондент «Клопс».

Площадку в районе улицы Киевской должны были доделать раньше, но подрядчик не успел уложить покрытие из-за погоды.

«У нас нет задачи сделать освоение денег любой ценой. Если наступают неблагоприятные погодные условия, мы просто переносим строительство, чтобы при положительной температуре сделать качественно и хорошо», — сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

На площадке уложили мягкое покрытие, установили спортивные снаряды и привели в порядок территорию вокруг. «Давайте продолжим и сделаем живую изгородь по всему пространству. Она всегда хорошо смотрится», — отметила глава администрации.

Обновлённый парк стал частью работ по благоустройству общественных пространств в Московском районе. В мэрии подчеркнули, что спортивные площадки в городе будут открывать и дальше — и крупные объекты, и небольшие зоны рядом с домами.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше