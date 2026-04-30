В Калининграде за «Кинолендом» открыли обновлённый спортивный парк. На открытии в четверг, 30 апреля, побывал корреспондент «Клопс».
Площадку в районе улицы Киевской должны были доделать раньше, но подрядчик не успел уложить покрытие из-за погоды.
«У нас нет задачи сделать освоение денег любой ценой. Если наступают неблагоприятные погодные условия, мы просто переносим строительство, чтобы при положительной температуре сделать качественно и хорошо», — сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
На площадке уложили мягкое покрытие, установили спортивные снаряды и привели в порядок территорию вокруг. «Давайте продолжим и сделаем живую изгородь по всему пространству. Она всегда хорошо смотрится», — отметила глава администрации.
Обновлённый парк стал частью работ по благоустройству общественных пространств в Московском районе. В мэрии подчеркнули, что спортивные площадки в городе будут открывать и дальше — и крупные объекты, и небольшие зоны рядом с домами.