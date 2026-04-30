Плата за детские сады и школьное питание вырастет в Нижнем Новгороде

В школах города (за исключением Кстовского района) стоимость завтрака увеличится на 4,84 ₽, обеда — на 5,8 ₽, а полдника — на 2,24 ₽ Индексация в детских садах составит 9,1 ₽ в день для групп раннего возраста (до 3 лет) и 10,06 ₽ для детей от 3 до 7 лет. В Кстово плата вырастет на 7,95 ₽ для всех возрастных категорий. Основными причинами пересмотра тарифов специалисты называют рост цен на продукты питания и топливо.