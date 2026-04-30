Плата за детские сады и школьное питание вырастет в Нижнем Новгороде

С 1 мая 2026 года в Нижнем Новгороде и на территориях «большого Нижнего» будет проиндексирована родительская плата за детские сады и стоимость питания в школах. Как сообщили в городском департаменте экономического развития, рост составит 5%, что соответствует текущему индексу потребительских цен. В денежном выражении изменения составят от 2 до 10 рублей в день.
В школах города (за исключением Кстовского района) стоимость завтрака увеличится на 4,84 ₽, обеда — на 5,8 ₽, а полдника — на 2,24 ₽ Индексация в детских садах составит 9,1 ₽ в день для групп раннего возраста (до 3 лет) и 10,06 ₽ для детей от 3 до 7 лет. В Кстово плата вырастет на 7,95 ₽ для всех возрастных категорий. Основными причинами пересмотра тарифов специалисты называют рост цен на продукты питания и топливо.
При этом администрация города сохраняет обширный перечень льгот. Бесплатным питанием в садах и школах по-прежнему обеспечиваются дети-инвалиды, сироты, дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети участников СВО и граждан из приграничных регионов. Кроме того, родителям продолжат выплачивать компенсации части платы за детсад из областного бюджета: 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей.
Ранее сообщалось, что пять детских садов продолжают отстраивать в Нижнем Новгороде.