На майские праздники воронежские парковки станут бесплатными

На майские праздники воронежцы смогут припарковаться в центре города бесплатно. Как сообщает концессионер платных парковок «Парковочное пространство Воронежа», с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая платные парковки будут работать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней — то есть без оплаты.