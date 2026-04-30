В Совхозном на западной окраине Калининграда открыли первую детскую и спортивную площадку

Следующий на очереди — микрорайон Прегольский.

Источник: Клопс.ru

В калининградском микрорайоне Совхозном открыли первую детскую и спортивную площадку. Объект построили за счёт городского бюджета, сообщила глава администрации Елена Дятлова на торжественной церемонии в четверг, 30 апреля.

Здесь установили игровые конструкции, уличные тренажёры, сделали мягкое покрытие и небольшой спортивный сектор. На территории есть зона для панна-футбола. Одна из местных жительниц рассказала, что в их дворе удалось сделать только небольшой фонтанчик и качели, а теперь рядом с домом появилась полноценная зона для отдыха и спорта.

По словам Дятловой, власти целенаправленно выбрали это место, так как развивать спортивную инфраструктуру следует не только в центре, но и в удалённых районах. Теперь на очереди Прегольский.

«Люди, которые здесь живут, будут приходить сюда со своими детьми. Отцы могут в выходной день взять ребят и заниматься на тренажёрах», — добавила Дятлова.

В 2025 году в Калининграде открыли 16 детских и спортивных площадок: восемь — по линии Калининградской службы заказчика и столько же — по линии молодёжного центра.

