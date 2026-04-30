Хвалынский музей Саратовской области получил документы о Гражданской войне

В учреждение поступили письма, раскрывающие обстоятельства захвата села Апалиха.

Фонды Хвалынского краеведческого музея пополнились редкими печатными и рукописными материалами, связанными с событиями Гражданской войны. Поддержка и развитие учреждений культуры — задача нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.

Так, музей получил в дар более 20 подлинных писем, которые раскрывают обстоятельства захвата белогвардейцами села Апалиха, расположенного на территории Хвалынского уезда, в августе 1918 года. Их передала заслуженный учитель России, известный краевед Наталья Дорофеева.

«Такие дары от энтузиастов-краеведов — фундамент нашего музея. Они оживляют воспоминания свидетелей и делают историю доступной для всех», — отметили сотрудники музея.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.