Спектакль «Супруга» по рассказам Чехова представил Нижегородский театр драмы

И только третья пара — адвокат Альмер и Зоя (Александр Сучков и Ольга Берегова) — на глазах зрителей проходят обратный путь от несчастья к счастью. И для многих зрителей именно их судьба — отражение собственной. Во все времена девушек отдавали за нелюбимых, но «стерпится — слюбится» срабатывает далеко не всегда. Чехов, а с ним и все, кто причастен к спектаклю, приходят к удивительному наблюдению. Если жена, прожив с навязанным ей мужем четверть века, целует его в лысину, это и есть настоящая любовь и счастье. Этот поцелуй такой трепетный и трогательный, что умиление настигает зрителей. Но это — единственный ответ, что даёт режиссёр залу. А ведь у Чехова он есть… Но от него в спектакле остались только герои да афиши на стенах спародированного МХАТа, место действия перед которым художник Борис Шлямин превратил в кабачок.