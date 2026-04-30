Спектакль «Супруга» по рассказам Чехова представил Нижегородский театр драмы

Премьеру спектакля «Супруга» (16+), поставленного по рассказам Антона Чехова, представил зрителям театр драмы. Его основой стали рассказы «Супруга», «Пьяные» и «О том, как я в законный брак вступил». Режиссёр спектакля Анатолий Праудин, знакомый зрителям по неоднозначной постановке «Саша, привет!» (18+), озаглавил премьеру как «Исповедь женатого мужчины в 2-х частях» и показал в ней три истории любви.
Этим спектаклем режиссёр пытается найти ответы на извечные вопросы — что такое любовь и как найти счастье. И вот уже в ночной тишине за столом с вином и устрицами три главы семейства делятся историями своей жизни, а зритель незримо для героев погружается в их семейные тайны.
Хирург Николай Евграфович изо всех сил пытается изменить к лучшему свою несчастливую семейную жизнь, и, вроде бы, у него всё для этого есть… Только вот всё есть, а любви нет. Сергей Блохин в этой роли невероятно трогательный, и хочется, чтобы история изменилась и его герой обрёл заслуженное счастье. Но пылкая любовь молодого повесы уводит любимую и рушит устроенную размеренную жизнь. Зрителю вместе с героем остаётся только догадываться, на каком моменте всё пошло не так и чувства исчезли безвозвратно. Дуэт с Натальей Кузнецовой, сыгравшей жену, смотрится как шахматная партия, в которой королева выигрывает даже в отчаянной ситуации.
Фабрикант Фролов — его сыграл Олег Шапков — уверен, что деньги — ключ ко всем удовольствиям мира, а любовь — лишь товар, за который нужно хорошо заплатить. Но его жена — изящная красавица в исполнении Маргариты Баголей — быстро объясняет, что всё не так просто. Это превращение из влюблённой девушки в циничную даму актриса отыгрывает как по нотам. И сразу понятно, что пути назад к любви и счастью для героев нет. Повеса и королева и тут выигрывают вчистую. А если нет счастья, то хоть устрицами шампанское закусывай, хоть солёным огурцами, хоть цыган выписывай и в загул уходи — радости не будет…
И только третья пара — адвокат Альмер и Зоя (Александр Сучков и Ольга Берегова) — на глазах зрителей проходят обратный путь от несчастья к счастью. И для многих зрителей именно их судьба — отражение собственной. Во все времена девушек отдавали за нелюбимых, но «стерпится — слюбится» срабатывает далеко не всегда. Чехов, а с ним и все, кто причастен к спектаклю, приходят к удивительному наблюдению. Если жена, прожив с навязанным ей мужем четверть века, целует его в лысину, это и есть настоящая любовь и счастье. Этот поцелуй такой трепетный и трогательный, что умиление настигает зрителей. Но это — единственный ответ, что даёт режиссёр залу. А ведь у Чехова он есть… Но от него в спектакле остались только герои да афиши на стенах спародированного МХАТа, место действия перед которым художник Борис Шлямин превратил в кабачок.
В спектакле много аллегорий, отсылок к известным сюжетам картин, литературных и музыкальных произведений, и не каждый зритель разгадает их все, но секрет счастья, быть может, и откроет, несмотря на все витиеватости режиссёрского взгляда.
