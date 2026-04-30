«Гомель — на месяц раньше Минска». Вот как в Беларуси завершается отопительный сезон 2026

В Беларуси близится к окончанию отопительный сезон. Соответствующие решения принимают местные органы власти.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что первый областным центром Беларуси, начавшим поэтапно завершать отопительный сезон стал Гомель — это произошло еще 1 апреля.
В других регионах продолжили обогревать дома белорусов. И южный регион, Брестчина, например, приступила к завершению отопительного сезона только с 14 апреля. В самом Бресте для всех потребителей тепловой энергии отопительный сезон завершается со 2 мая.
Также мы рассказали, что власти решили отключить отопление в квартирах Минска со 2 мая. В Гродно отключать отопление в административных и промышленных зданиях начали с 16 апреля, но отопление в квартирах, как и в столице, здесь станут отключать только со 2 мая.
В Витебской области поэтапное отключение отопления началось с 17 апреля, но в квартирах жителей региона будет тепло вплоть до 4 мая, когда начнутся отключения в жилом фонде.
Кстати, в Могилеве отключение систем отопления в административных зданиях стартовала еще 30 марта. Об отключении тепла в самом областном центре власти пока не сообщали.
