Евгений Костин: жители региона трепетно относятся к благоустройству

За последние пять лет в регионе благоустроены сотни общественных пространств и тысячи дворовых территорий.

Первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения «Единой России» Евгений Костин поддержал проведение субботников на благоустроенных территориях Нижнего Новгорода в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Видно, что жители региона трепетно относятся к благоустроенным территориям: следят за чистотой, бережно используют спортивные и игровые элементы. Всероссийский субботник — еще один повод всем вместе выйти и сделать наши дворы и парки чище, уютнее, комфортнее для прогулок и детских игр. Очень ценно, что нижегородцы понимают важность экологических инициатив, с радостью участвуют в таких акциях и стараются поддерживать в городе чистоту и порядок. Создание комфортной среды для жизни людей — одно из ключевых направлений народной программы “Единой России”. И особенно приятно, что каждый житель региона чувствует сопричастность к этому большому делу. Спасибо всем, кто бережно сохраняет то, что мы создаём вместе!» — подчеркнул Евгений Костин.

Напомним, что нижегородские энергетики стали участниками Всероссийской эколого-патриотической акции.

