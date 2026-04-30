В майские праздники в Ростовской области будут ежедневно дежурить 600 спасателей

Экстренные и коммунальные службы перейдут на усиленный режим работы на майских праздниках.

Источник: Комсомольская правда

На майских праздниках все подразделения экстренных служб Ростовской области перейдут на усиленный режим работы. Ежедневно на дежурстве будут находиться более 600 спасателей и пожарных, сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Общая группировка сил экстренного реагирования составила более семи тысяч человек, в том числе в нее вошли добровольцы. Также в готовности находятся около двух тысяч средств пожаротушения.

Вместе со спасателями будут дежурить сотрудники коммунальных служб, энергетики. Кроме того, казаков-дружинников привлекут к патрулированию улиц. В маршруты дружинников включили места с мемориальными комплексами и памятниками.

Жителей Дона просят быть осторожными во время отдыха, особенно на природе и около водоемов. Лучше не купаться, так как вода еще не прогрелась. Также не следует оставлять детей без присмотра.

Нельзя трогать незнакомые предметы и предметы, похожие на боеприпасы. При их обнаружении необходимо немедленно зваонить в экстренные службы.

Также нужно помнить о том, что 1 мая действует особый противопожарный режим, во время которого нельзя разводить костры, сжигать мусора и сухую растительность.

