110 тысяч человек приняли участие в месячнике по благоустройству в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде более трех недель идет месячник по благоустройству — за это время в нем приняли участие почти 110 тысяч человек. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Напомним, месячник стартовал 5 апреля. В работах задействовано боле 1,2 тысяч единиц спецтехники. Участники месячника убрали более 70 тысяч кубометров мусора и ликвидировали 83 свалки. За три недели было очищено более 55 млн «квадратов» газона и посажено 237 новых деревьев.
«Неустойчивая и несвойственная апрелю погода, конечно, добавляет дел, но темпы хорошие. По основным видам работ план выполнили уже на 80%», — отметил Юрий Шалабаев.
В городе также отремонтировали 286 детских и более 50 спортивных площадок, востановии 48 памятников. Заменены 152 мусорных контейнера. А на более чем 24 тысячах «квадратов» дорог выполнен ямочный ремонт.