Жительницу Ростовской области приговорили к двум годам за комментарий в Телеграме

Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор жительнице Ростовской области за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
В судебном заседании жительница Таганрога вину не признала, объяснив, что не хотела кого-либо оскорбить или призвать к насилию.
Подсудимую приговорили к лишению свободы на 2 года условно и запретили заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях на такой же срок.
Приговор в законную силу не вступил.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
