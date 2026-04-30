В Герасимовской школе Оренбургской области провели урок предпринимательства

Открытый урок «Индивидуальное предпринимательство как вид деятельности» для учеников состоялся в Герасимовской школе Оренбургской области. Его провели в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Новосергиевского района.
Перед старшеклассниками выступили индивидуальные предприниматели, среди них был Василий Кольцов. Он поделился своим опытом развития дела. Он начал с нуля в рыболовстве, а позже к нему присоединились сыновья. Младший ребенок получил грант по программе «Молодой предприниматель до 25 лет» — средства направили на рыбоводческие садки. В результате они благоустроили территорию и проводят платную рыбалку.
Кроме того, ребятам рассказали о видах предпринимательства и перечислили меры господдержки для малого бизнеса. Также внимание уделили защите социально-трудовых прав работников и программах, повышающих качество жизни в аграрной сфере.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.