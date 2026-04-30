В Герасимовской школе Оренбургской области провели урок предпринимательства

Перед старшеклассниками выступили индивидуальные предприниматели, среди них был Василий Кольцов. Он поделился своим опытом развития дела. Он начал с нуля в рыболовстве, а позже к нему присоединились сыновья. Младший ребенок получил грант по программе «Молодой предприниматель до 25 лет» — средства направили на рыбоводческие садки. В результате они благоустроили территорию и проводят платную рыбалку.