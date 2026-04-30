Школа № 39 в Грозном вошла в число лидеров всероссийского конкурса

Победителем VIII Всероссийского конкурса «Успешная школа — 2026» в номинации «Лидерство и управление» стала школа № 39 имени Р. А. Айдамирова в городе Грозном. Это стало возможным благодаря поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Чеченской Республики.
Конкурс нацелен на стимулирование образовательных учреждений к реальным преобразованиям и тиражирование самых успешных практик по всей стране. Всего на состязание подали более двух тысяч заявок от учебных заведений из разных регионов.
«Наша школа неизменно стремится быть в числе лидеров образовательных преобразований. Победа в конкурсе “Успешная школа — 2026” в номинации “Лидерство и управление” — результат совместных усилий всего коллектива. Для нас большая гордость, что наша модель управления получила признание на федеральном уровне», — подчеркнула директор школы Есита Джабаева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.