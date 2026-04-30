Плата за наем и содержание жилья изменится с 1 июля в Нижнем Новгороде

С 1 июля 2026 года в Нижнем Новгороде изменятся тарифы на наем и содержание жилых помещений. Как сообщили в городском департаменте экономического развития и инвестиций, плата за содержание жилья будет проиндексирована на 5%, что соответствует официальному прогнозу инфляции. Для жителей Нижнего Новгорода и Новинок рост составит от 0,68 до 2,25 рубля за квадратный метр, а для Кстова — от 0,29 до 1,78 рубля.
Кроме того, вводится единый базовый размер платы за наем жилого помещения, который составит 142,98 рубля за «квадрат». Однако итоговая сумма в квитанциях будет рассчитываться индивидуально. Специалисты пояснили, что на расчет влияют характеристики конкретного дома: материал стен, степень износа здания, планировка, уровень благоустройства и район проживания.
В среднем для нижегородских семей ежемесячный платеж за наем изменится в диапазоне от 45,5 до 118,2 рубля. В Кстове этот показатель составит от 41,9 до 96,6 рубля в месяц в зависимости от площади квартиры. Индексация призвана обеспечить соответствие тарифов текущим экономическим условиям и индексу потребительских цен на товары и услуги.
Ранее сообщалось, что плата за детские сады и школьное питание вырастет в Нижнем Новгороде.