Плата за наем и содержание жилья изменится с 1 июля в Нижнем Новгороде

С 1 июля 2026 года в Нижнем Новгороде изменятся тарифы на наем и содержание жилых помещений. Как сообщили в городском департаменте экономического развития и инвестиций, плата за содержание жилья будет проиндексирована на 5%, что соответствует официальному прогнозу инфляции. Для жителей Нижнего Новгорода и Новинок рост составит от 0,68 до 2,25 рубля за квадратный метр, а для Кстова — от 0,29 до 1,78 рубля.