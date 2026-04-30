Экспертная группа оценила ход посевных работ в Волгоградской области

Заседание экспертной группы под руководством вице-губернатора Василия Иванова прошло 30 апреля в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Речь шла о посевных работах.
В регионе сложились нехарактерные для этого времени года погодные условия, отметила руководитель экспертной группы Ольга Гурова. Низкие температуры, обильные осадки и связанное с этим переувлажнение почвы заставило аграриев скорректировать темп работ и технологические решения.
Тем не менее в планах — выполнить весь спектр весенних сельскохозяйственных работ в рамках «посевного окна» и сохранить структуру культур, сообщают в пресс-службе администрации региона.
На сегодняшний день в южных районах уже засеяли яровыми больше половины посевных площадей. В целом под урожай 2026 года будет задействовано 3,4 млн гектаров. Из них около 2,2 млн — под зерновые и зернобобовые. Под технические культуры запланировано больше 1 млн га, под овощные, бахчевые и картофель — 54,2 тысячи га.
