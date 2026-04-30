Иллюзионист Дэвид Копперфильд даст последнее шоу в Лас-Вегасе

Если полет над Гранд-Каньоном выглядел как снятый Дэвидом Финчером клип, то полеты Копперфильда на сцене скорее напоминают магию из вселенной Гарри Поттера. Все начинается предельно просто: иллюзионист стоит или лежит на сцене и вдруг медленно отрывается от пола — без разбега, без усилий, будто это самый естественный для человека процесс. Сначала он зависает в воздухе, затем начинает двигаться, после чего на сцене появляются его ассистенты с железными обручами, которыми они «простукивают» пространство вокруг мага на предмет невидимых лесок или тросов. Естественно, они их не находят. Затем трюк усложняется: Копперфильд влетает в стеклянный ящик (замкнутое пространство, где, по идее, спрятать что-либо просто невозможно) и продолжает «летать» внутри. В какой-то момент он зависает в нескольких сантиметрах от стекла, давая зрителям возможность рассмотреть его со всех сторон, а затем снова выскальзывает наружу и начинает парить над сценой. В финале фокусник кружит под куполом уже не один, а с кем-то из зрителей (как правило, с красивой девушкой), затем к нему на руку садится большая птица и вместе они улетают в темноту.