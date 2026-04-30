Поисковый отряд Тюменской области отправился в весеннюю экспедицию

Участники сводного поискового отряда Тюменской области «Десант памяти» отправились в весеннюю экспедицию, сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер». Работа ведется по национальному проекту «Молодёжь и дети».
Напомним, экспедиции поисковых отрядов традиционно проходят в два этапа. В весеннем полевом сезоне примут участие около 200 поисковиков из 9 муниципалитетов региона. В том числе 50 юных бойцов, прошедших специальную подготовку по программе «Школа поисковика», отправятся на места сражений впервые.
До 12 мая участники отряда будут вести работы по поиску павших бойцов Красной армии в районах ожесточенных сражений Великой Отечественной войны — в Новгородской, Тверской и Псковской областях. В составе экипажа 3 автомобиля, 12 опытных и юных бойцов и более тонны туристического снаряжения и специального оборудования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.