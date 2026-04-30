От Дона до Балтики: как в России развивают внутренние водные пути

В нашей стране миллионы рек, и по ним делают тысячи рейсов грузовые и пассажирские суда. Речные перевозки дешевле и удобнее, чем автомобильные или железнодорожные. Чтобы улучшить их качество, водоемы углубляют, а гидроузлы реконструируют и строят новые. Рассказываем, как это делают по национальному проекту «Эффективная транспортная система».
Почему реки — перспективные магистрали.
В европейской части России реки связывают Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское и Белое моря. А в азиатской — водные артерии тянутся к Северному Ледовитому и Тихому океанам.
Но дело не только в географии. У речного транспорта есть важное преимущество. Доставлять тяжелые грузы по воде на дальние расстояния выгоднее, чем по железной или автомобильной дороге. А значит, вложения в инфраструктуру внутренних водных путей одновременно помогают бизнесу экономить на логистике и продлевают жизнь автотрассам.
«Перед нами стоит важнейшая задача по развитию опорной сети внутренних водных путей, — говорит министр транспорта РФ Андрей Никитин. — Нам необходимо реализовать комплекс мер, направленных на реконструкцию инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и увеличение объемов речных перевозок как грузов, так и пассажиров».
В целом прошлом году по рекам перевезли больше 90 млн тонн грузов. Работа по развитию инфраструктуры идет полным ходом: реки углубляют, шлюзы и гидроузлы модернизируют и строят новые, обновляют причалы. Отдельное внимание специалисты уделяют безопасности.
Городецкий гидроузел: как Волге добавляют глубины.
Нижегородская область — одна из тех, где речной транспорт переживает второе рождение. Так, в мае прошлого года «Валдаи» на 45 мест возобновили рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском. Скоростные суда теперь ходят внутри региона и далеко за его пределами — в Татарстан, Чувашию, Марий Эл, Пермский край.
Цифры добавляют наглядности: в 2025-м пассажирский флот области перевез около 115 тысяч человек. За пять лет пассажиропоток вырос в 50 раз.
«Мы наблюдаем огромный интерес нижегородцев к речным перевозкам, — рассказывает председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. — Наша цель — создать условия, чтобы этот вид транспорта был не только комфортным и быстрым, но и доступным».
Параллельно до конца года планируют ввести Городецкий гидроузел во временную эксплуатацию. После завершения всех работ по этому участку реки можно будет перевозить до 20 млн тонн грузов ежегодно. Это свяжет города Средней Волги, а у круизов появятся новые маршруты, в том числе между Москвой и Санкт-Петербургом.
Модернизация нужна, чтобы поднять пропускную способность Волги — и для грузов, и для пассажиров. Главная цель — добиться гарантированной глубины в 4 метра на отрезке между Нижним Новгородом и Городцом.
Здесь уже полностью обновили оградительную земляную дамбу — насыпь, которая спасает берега от разливов и паводков. Привели в порядок 150 метров причальной линии, где суда швартуются и стоят. Изготовили новое механическое и технологическое оборудование. Больше половины дноуглубительных работ на нижнем подходном канале тоже позади.
Кроме того, строят вторую камеру для шлюза № 15. Это заметно сократит очереди из судов. Работы разбили на два этапа, чтобы движение по Волге не останавливалось.
Результаты уже видны. В 2025 году через шлюз прошли 6654 судна. Они перевезли 3,2 млн тонн грузов и 130 739 пассажиров. Полную реконструкцию всего комплекса обещают закончить в 2027-м.
Багаевский гидроузел: как оживает Дон.
На юге России у реки Дон есть сложный участок длиной 116 километров. Раньше там суда теряли время — стояли в очередях, проходили медленно. Чтобы это исправить, в Ростовской области строят Багаевский гидроузел.
В 2026 году навигацию в Азово-Донском бассейне открыло судно «Электра». Оно первым прошло через новый шлюз строящегося гидроузла. Это событие стало важным для всей речной системы юга.
Сейчас на объекте уже работают основные элементы: судоходный и рыбопропускной каналы, водосбросная плотина и центр управления. Плюс к ним построили разные производственные и технические объекты. Стройка не закончена — все вводят в эксплуатацию по очереди. В ближайшие два года доделают дамбы для берегов, земляную насыпь, инженерные сети и вспомогательные здания.
Когда полностью завершат все работы, Дон на проблемном участке сможет пропускать не 15, а 18 млн тонн грузов каждый год. Кроме того, решится вопрос с питьевой водой для целого региона. Цимлянское водохранилище станет чище. А еще удастся сберечь около 5 млрд кубометров воды — это огромный объем, сравнимый с годовым потреблением крупного города.
В Ростовской области параллельно расширяют речной пассажирский флот. Уже ходят три «Метеора» на подводных крыльях и два «Валдая». А до конца года появится еще один скоростной «Метеор 120Р».
«Делаем все, чтобы водный транспорт стал не туристическим, а регулярным, как автобус или электричка, — говорит министр транспорта региона Алена Беликова. — Следующее направление, которое мы берем себе для развития, — это межрегиональное сообщение».
В 2027 году более крупные «Метеоры» планируют запустить из Ростова-на-Дону в Анапу, Керчь, Ялту и Мариуполь. Суда для таких дальних поездок специально модернизируют.
Самарский гидроузел: новые ворота Волги.
В Самарской области полностью переделали шлюзы № 22 и 23. Этому гидроузлу уже почти 70 лет — его запустили в 1955-м. Он стоит в северной части Самарской Луки, на левом берегу Волги.
За время реконструкции на обоих шлюзах поменяли металлические створки, закладные детали и опорно-ходовые части ворот.
Само сооружение стало безопаснее, и теперь через него без задержек идут любые суда: пассажирские теплоходы, грузовые баржи, технический флот. Для Волги это важно: поток здесь большой и любая остановка выливается в пробки и убытки.
Рыбинский шлюз: 85 лет на страже Волги.
В 442 километрах от Городецкого расположен Рыбинский гидроузел — крупнейшее судоходное сооружение Верхней Волги и главный узел всей глубоководной системы европейской части страны.
Он соединяет два водохранилища — Рыбинское и Горьковское, пропуская суда из одного в другое. А еще это оживленный перекресток. Именно тут речные пути расходятся: одни корабли идут на Верхнюю Волгу, другие сворачивают на Северо-Запад.
В прошлом сезоне через шлюз прошло 7,3 тысячи судов. Они везли камень, щебень, песок, промышленное сырье и нефть — всего 9,9 млн тонн. А еще через него на круизных теплоходах перевезли свыше 344 тысяч пассажиров. В 2026 году сооружению исполнится 85 лет, и навигация на нем уже началась.
Шлюз входит в систему канала имени Москвы. Здесь без остановки движения ремонтируют объекты: восстанавливают гидроузлы № 9 и Перерва, обновляют подстанции «Яхрома» и «Комсомольская», меняют затворы и заграждения. Все это сделает эксплуатацию безопаснее.
Волховский шлюз: как подняли мост.
Один из важных проектов в Волго-Балтийском бассейне— реконструкция шлюза Волховской ГЭС в Ленинградской области. Станцию запустили еще в 1926 году. Сейчас она входит в число старейших действующих гидроэлектростанций России и по-прежнему важна для всей энергосистемы региона.
Сложность была в габаритах. Старые ворота не пропускали высокие пассажирские лайнеры: те просто не проходили по высоте. В 2024 году вопрос решили: установили автодорожный поворотный мост. Пролет весит 160 тонн, его длина — 28 метров. Когда подходит крупное судно, конструкция отъезжает в сторону, освобождая путь.
Сейчас рабочие занимаются нижней частью подходного канала. Когда все доделают, навигация по Волго-Балтийскому водному пути станет еще безопаснее и надежнее.
По национальному проекту «Эффективная транспортная система» не только обновляют внутренние водные пути. В стране модернизируют аэропорты, строят высокоскоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом, расширяют возможности Северного морского пути, обновляют БАМ и Транссиб, развивают морские порты и готовят отраслевых специалистов. Задача к 2030 году — создать бесшовную сеть, чтобы люди путешествовали без лишних пересадок, а грузоперевозки росли.