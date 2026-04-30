Новак рассказал, как ближневосточный конфликт ударил по мировым поставкам нефти

По словам Новака, закрытие Ормузского пролива и повреждение энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива серьёзно нарушили баланс спроса и предложения. Вице‑премьер добавил, что с начала кризиса недопоставлено уже примерно 600 миллионов баррелей нефти. Из‑за этого ряду стран пришлось задействовать стратегические запасы.