Новак рассказал, как ближневосточный конфликт ударил по мировым поставкам нефти

Глобальный нефтяной рынок теряет около 10−12 миллионов баррелей в сутки из‑за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил вице‑премьер РФ Александр Новак сообщил, пишет РИА Новости в четверг, 30 апреля.
По словам Новака, закрытие Ормузского пролива и повреждение энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива серьёзно нарушили баланс спроса и предложения. Вице‑премьер добавил, что с начала кризиса недопоставлено уже примерно 600 миллионов баррелей нефти. Из‑за этого ряду стран пришлось задействовать стратегические запасы.
«Но именно для таких целей они, в принципе, и накоплялись. Поэтому, когда кризис закончится, нужно будет восстанавливать эти запасы», — заключил Новак.
