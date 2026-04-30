Путин прокомментировал компенсации пострадавшим от паводков в Дагестане

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Решения о компенсациях пострадавшим от паводка в Дагестане в случае сомнений нужно принимать в пользу людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг в Кремле Путин встретился с представителями Республики Дагестан. В ходе встречи мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы. Тогда администрация старается помочь в решении проблем, связанных с документацией.
«Есть очень простое правило: при всех сомнениях решения нужно принимать в пользу людей», — сказал глава государства в ответ Салавову.
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.