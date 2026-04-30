Путин прокомментировал компенсации пострадавшим от паводков в Дагестане

В четверг в Кремле Путин встретился с представителями Республики Дагестан. В ходе встречи мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы. Тогда администрация старается помочь в решении проблем, связанных с документацией.