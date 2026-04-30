Какой график работы фонтанов в Воронеже?

В 2026 году сезон фонтанов в городе стартует с 1 мая.

Фонтаны в Воронеже заработают с пятницы, 1 мая. Они будут радовать жителей города и его гостей ежедневно, кроме понедельников, на которые выпадает день технического перерыва. Об этом сообщили в мэрии.

График работы фонтанов:

на площади Победы — с 10:30 до 22:00;

на Советской площади — с 10:30 до 22:00. Музыкальное шоу начинается в 18:30, а технические перерывы будут проводить с 13:00 до 15:00 и с 15:30 до 17:30;

в Центральном парке — с 9:30 до 21:00;

в Кольцовском сквере и на проспекте Революции у площади Победы — с 10:00 до 22:00 (со вторника по пятницу), с 10:00 до 22:30 (с субботы по воскресенье). Технический перерыв проводится ежедневно с 14:00 до 16:00;

фонтан «Дюймовочка» у Театра кукол на проспекте Революции — с 10:00 до 23:00. Начнёт работу с 8 мая.

Фонтаны в Петровском сквере и в парке «Орлёнок» по техническим причинам возобновят работу позже.