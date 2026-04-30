Экс-замначальника управления на транспорте МВД по ПФО осудили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему замначальника управления на транспорте МВД России по ПФО, которого обвиняли в пособничестве в мошенничестве и злоупотребление полномочиями. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородской прокуратуры.
Усановлено, что с 2017 года по июнь 2020 подсудимый оказал иным фигурантам из числа должностных лиц помощь в подготовке фиктивных документов. В них были прописаны основания для списания ТС и ремонта имеющегося оборудования под видом их улучшения. Ведомству был причинен ущерб в размере более 2 млн рублей.
Также подсудимый составил завышенную смету на работы по капремонту административного здания управления. Это привело к созданию повышенных бюджетных обязательств — ведомство выплатило более 600 тысяч рублей сверху за выполненные работы.
Экс-замначальника управления признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил его к лишению свободы на 4,5 года условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении других фигурантов выделены в отдельные производства.