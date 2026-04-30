В Иркутскую область закупили новую лесопожарную технику

Новая лесопожарная техника, закупленная по нацпроекту «Экологическое благополучие», поступила в Иркутскую область, сообщили в министерстве лесного комплекса региона.
Шесть автомобилей УАЗ комплектации «Фермер» уже прошли процедуру приемки и в ближайшее время будут задействованы для наземного патрулирования лесов и доставки пожарных групп к местам возгорания. Также в этом году закупят пожарный автомобиль, а также 1352 единицы пожарного оборудования и 205 радиостанций.
«Новые автомобили позволят увеличить охваченную патрулированием площадь лесов, а также повысить результативность работы по сохранению лесов. Эта простая, но надежная техника станет настоящим подспорьем для наших лесопожарных формирований», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.