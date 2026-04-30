«Бетсити Парма» проведет решающий матч серии плей-офф 3 мая в Перми

Атакующий защитник «Пармы» Сэндерс за секунду до завершения матча мог перевести его в овертайм, но его трехочковый бросок не достиг цели. «Локомотив-Кубань» победил со счетом 79:76 (23:19, 23:23, 12:19, 21:15). В составе южан наиболее результативную игру показали: Квитковских (19 набранных очков), Миллер (16), Мартин (10); гостей — Б. Адамс (17), Дж. Адамс и Захаров (оба — по 10).