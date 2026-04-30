Нижегородского поставщика медицинского оборудования оштрафовали на 500 тысяч рублей

Директор организации дал взятку должностному лицу медуниверситета.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области компанию, поставляющую медицинское оборудование, привлекли к ответственности за взятку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что директор компании передал должностному лицу одного медицинского университета в качестве взятки 900 тысяч рублей. За подкуп руководство организации рассчитывало на содействие при заключении договоров о поставке оборудования.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Компанию привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. вместе с тем в доход государства был конфискован предмет взятки. Решение суда исполнено. Уголовное дело в отношении должностного лица медицинского университета выделили в отдельное производство.

Ранее мы писали, что экс-замначальника управления на транспорте МВД по ПФО осудили в Нижнем Новгороде.