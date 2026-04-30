В деревне Яраткулова Челябинской области начали обновлять центральный сквер

Завершить работы планируют до 1 сентября.

Центральный сквер в деревне Яраткулова в Челябинской области обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Сейчас специалисты проводят демонтажные работы, а также планировку территории. Также в сквере уложат асфальтовое покрытие, установят ограждение, скамейки и урны. Еще там высадят деревья и цветы, наладят наружное освещение. Территорию вокруг установленного в сквере памятника участникам Великой Отечественной войны благоустроят. Все работы планируют завершить до 1 сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.