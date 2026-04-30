В Ростове открыли памятник царю-реформатору Александру II

В Ростове торжественно открыли памятник императору Александру II. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.
Монумент установлен возле здания главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области в переулке Соборном. Считается, что именно с судебной реформы, проведенной императором в 1864 году началась история ведомства.
Памятник царю-реформатору Александру II открыли губернатор Юрий Слюсарь и главный судебный пристав Ростовской области, генерал-майор внутренней службы Евгений Казанов. В завершении церемонии в основание скульптурной композиции была заложена капсула времени к 200-летию ведомства. В ней находится обращение к судебным приставам 2065 года.
