В Ростове открыли памятник царю-реформатору Александру II

Памятник царю-реформатору Александру II открыли губернатор Юрий Слюсарь и главный судебный пристав Ростовской области, генерал-майор внутренней службы Евгений Казанов. В завершении церемонии в основание скульптурной композиции была заложена капсула времени к 200-летию ведомства. В ней находится обращение к судебным приставам 2065 года.