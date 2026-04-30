Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных наградил лучших пожарных в Калининграде

Сегодня в городе отметили День пожарной охраны России.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на площади Победы 30 апреля отметили День пожарной охраны России. На празднике побывал губернатор Алексей Беспрозванных, который вручил благодарности особо отличившимся сотрудникам МЧС.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, были отмечены командир отделения пожарно-спасательной части № 4 по охране Московского района Георгий Гордунов, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Дмитрий Пащенко, замначальника пожарно-спасательной части № 20 по охране Гурьевского района Александр Русаков, пожарный из части № 3 по охране Московского района Александр Степанов.

Также были вручены ведомственные награды МЧС России.

Глава региона отметил, что пожарная охрана — это служба сильных и отважных людей, для которых спасение жизни является не просто работой, а призванием.

«Со стороны правительства Калининградской области продолжим оказывать пожарной охране всестороннюю поддержку по обновлению материально-технической базы», — сказал губернатор.

На площади прошла выставка спецтехники и средств пожаротушения, профилактики и предотвращения пожаров.

История пожарной охраны в России берет начало с 30 апреля 1649 года.

