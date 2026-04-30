Главные новости к вечеру 30 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 30 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков: реакции Киева для перемирия в зоне СВО не нужно

Источник: РИА "Новости"

Реакции Киева для временного перемирия в зоне СВО не нужно, это решение президента РФ Владимира Путина, и оно будет реализовываться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава Дагестана Меликов переходит на другую работу

Источник: РИА "Новости"

Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу, сообщил президент Владимир Путин.

ФСБ задержала проводивших акции против руководства РКН

Источник: РИА "Новости"

В Москве задержаны двое агентов украинских спецслужб, проводивших акции устрашения против руководства Роскомнадзора. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Путин: мост на Сахалин нужно строить, несмотря на цену

Источник: РИА "Новости"

Мост на Сахалин — очень дорогая история не только за счет строительства самого моста, но и из-за всей прилегающей инфраструктуры. Но сделать этот мост необходимо, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.

Минтруд опубликовал календарь праздников на 2027 год

Источник: РИА "Новости"

«Новогодние праздники в 2027-м продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го», — заявили в ведомстве.

