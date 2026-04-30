Песков: реакции Киева для перемирия в зоне СВО не нужно
Реакции Киева для временного перемирия в зоне СВО не нужно, это решение президента РФ Владимира Путина, и оно будет реализовываться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава Дагестана Меликов переходит на другую работу
Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу, сообщил президент Владимир Путин.
ФСБ задержала проводивших акции против руководства РКН
В Москве задержаны двое агентов украинских спецслужб, проводивших акции устрашения против руководства Роскомнадзора. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
Путин: мост на Сахалин нужно строить, несмотря на цену
Мост на Сахалин — очень дорогая история не только за счет строительства самого моста, но и из-за всей прилегающей инфраструктуры. Но сделать этот мост необходимо, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Минтруд опубликовал календарь праздников на 2027 год
«Новогодние праздники в 2027-м продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го», — заявили в ведомстве.