В Сан-Франциско проведут первые в истории гонки сперматозоидов

В Сан-Франциско в мае этого года проведут первые в истории гонки сперматозоидов. Об этом пишет NY Post.
По данным организаторов, на микроскопической гоночной трассе встретятся 128 образцов биоматериала от мужчин из разных стран. Точное место проведения никто не разглашает.
«Мы ищем самого здорового человека на свете», — отметили организаторы в рекламном ролике чемпионата.
Добровольцам заранее отправят наборы для сбора материала. Затем участники отправят образцы по почте, после чего их обработают с использованием лабораторных методик — инкубации, пипетирования и центрифугирования.
Во время чемпионата сперматозоиды будут соревноваться на индивидуальных микрофлюидных трассах длиной около 0,000508 мм. Победитель будет определён по скорости движения. Главная мотивация участников — денежный приз в размере 100 тысяч долларов.
