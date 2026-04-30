За 5 лет в Дагестане построили более 110 фельдшерско-акушерских пунктов

Более 110 фельдшерско-акушерских пунктов построили в Республике Дагестан за последние пять лет, сообщили в администрации главы региона. Из них 22 были возведены в 2025 году, когда стартовал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Еще за последние 5 лет в регионе построили 36 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений. Из них 20 возвели в 2025 году.
Кроме того, в лечебные учреждения республики за 5 лет закупили более 5 тысяч единиц медицинского оборудования. Среди них — аппараты КТ, МРТ, ангиографы и линейные ускорители. Автопарки медучреждений были расширены на 88 машин скорой помощи. Еще их дополнили 687 единиц санитарного транспорта.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.