Хабаровчанин засудил агрегатор за назойливую рекламу и получил компенсацию

Житель Хабаровска довел до суда крупный сервис по подбору полисов ОСАГО и вышел победителем. Причина спора — банальный спам, на который большинство из нас просто раздраженно жмет «удалить». Хабаровчанин же решил, что бесплатная рассылка не должна быть безнаказанной, и оказался прав.
Все началось в августе прошлого года, когда на электронную почту истца посыпались рекламные письма с предложением продлить полис автогражданской ответственности. Агрегатор, видимо, очень хотел помочь с выбором, но делал это без согласия получателя. Мужчина счел такую навязчивость незаконной и обратился в краевое управление Федеральной антимонопольной службы. УФАС изучило вопрос и признало рекламу ненадлежащей.
Заручившись решением антимонопольщиков, хабаровчанин направил агрегатору требование компенсировать моральный вред. Сервис платить отказался. Тогда истец пошел в Краснофлотский районный суд Хабаровска, и вот там разговор стал предметным. Ответчик на заседании факт рассылки признал, но списал все на технический сбой.
Суд оценил доказательства и встал на сторону потребителя. За моральные страдания от навязчивого спама агрегатору предстоит выплатить 3 000 рублей. Плюс к этому — штраф в 1 500 рублей за то, что не удовлетворили требование добровольно, когда еще была возможность решить вопрос без судебной волокиты. Решение уже вступило в законную силу.