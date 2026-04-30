Отмечают все: первый День малочисленных коренных народов России

В нашей стране много народов: традиции некоторых из них хорошо известны всем, а о других знают очень мало. Чтобы исправить это, по решению Президента России Владимира Путина учрежден День малочисленных коренных народов России — 30 апреля. И символично, что впервые он празднуется в 2026 году, объявленном Годом единства народов России.