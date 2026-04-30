Отмечают все: первый День малочисленных коренных народов России

В нашей стране много народов: традиции некоторых из них хорошо известны всем, а о других знают очень мало. Чтобы исправить это, по решению Президента России Владимира Путина учрежден День малочисленных коренных народов России — 30 апреля. И символично, что впервые он празднуется в 2026 году, объявленном Годом единства народов России.
На выставках, лекциях, фестивалях, дегустациях можно познакомиться с уникальной культурой и традициями малых народов, сумевших сохранить свою идентичность. Всего таких народов 47, а их представителей — не более 300 тысяч человек. Рассказываем лишь о некоторых их них!
Голос тайги.
В столице Югры Ханты-Мансийске больше всего праздничных событий организовали в национальном центре «Россия». В программе — фотовыставка «Югра. Коренные народы Севера: фотохроника ТАСС», лекции, этнофестиваль, дегустации и мастер-классы.
Можно освоить танец «Куренька», попробовать сыграть на традиционных инструментах, а также узнать о традиционных ремеслах народов ханты, манси и лесных ненцев, а главное — пообщаться с представителями этих народов. В программе также лекции о культуре обских угров, игровой фестиваль, традиционное таежное чаепитие и слёт студентов, представителей коренных малочисленных народов Севера. Завершится день концертом этнопевицы Веры Кондратьевой «Голос Тайги».
Шаманский бубен в Сочи.
Этнопарк «Моя Россия» в Сочи приглашает в путешествие по всей стране, чтобы узнать, какие традиции и ремесла веками поддерживают малые коренные народы России: от эвенков до народа водь численностью 30 человек. В каждом павильоне — своя выставка. В павильоне «Кавказ» — «Костюм и традиции народов Кавказа»; в павильоне «Казань» — «В гостях у хранителей традиций».
Ударить в бубен шамана и узнать о традиционных верованиях бурят можно в павильоне «Бурятия» на выставке «Там, где живут духи. Верования и обряды коренных народов Бурятии».
Награждение и гуляния.
В Ямальской филармонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где проживает более 49 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, важное событие — церемония награждения старейшин, ветеранов и заслуженных деятелей округа.
В Салехарде на площади у «Геолога» — народные гуляния. Праздничные мероприятия проходят также в Тазовском, Ямальском, Муравленко, Новом Уренгое, Надыме и других муниципалитетах.
Дегустации и прыжки через нарты.
В Дудинке на Набережной площади назначен концерт «Единый Таймыр! Великая Россия!». Здесь развернули этностойбище «Таймырское кочевье»: местные деликатесы и изделия продают на ярмарке. Здесь же показательные выступления по национальным видам спорта — перетягиванию палки и прыжкам через нарты. В ненецком чуме Таймырский краеведческий музей организовал семейную интерактивную программу «Народы оленьего края».
«Сияние» на Таймыре.
В Таймырском краеведческом музее открыты бесплатные выставки «Душа Таймыра. Искусство и традиции», а также «Исследователь заполярных древностей», посвященная известному археологу Леониду Хлобыстину, изучавшему Таймыр. Вечером в музейном кинотеатре «Сияние» — показ фильмов о культуре и быте коренных малочисленных народов России.
Праздник с национальным тройным прыжком.
В Эвенкийском поселке Тура на центральной площади в программе народные гуляния, выставка декоративно-прикладного искусства, показательные выступления по метанию маута на хорей, соревнования по тройному национальному прыжку, интеллектуальные квесты.
В Туруханском округе праздничные мероприятия организовали в селах и поселках Келлог, Сургутиха, Советская Речка, Бакланиха, Фарково и Горошиха. Гостей приглашают на этнографические выставки, мастер-классы по традиционным ремеслам, спортивные соревнования и творческие конкурсы. В программе также лекции и встречи с представителями коренных народов.
Енисейский музей-заповедник завершает проект «Наследники севера». Пять дней здесь проходили лекции по истории тайных шаманских практик.
Играй на варгане, собери «древо жизни».
В Красноярске в Доме дружбы народов «Родина» — насыщенная программа. Весь день идут мастер-классы, конкурсы и театрализованные выступления. Эксперты и представители коренных малочисленных народов во время деловой части программы обсудят развитие Арктической зоны и сохранение природных ресурсов.
На площади перед Домом дружбы развернули этностойбище. Приглашают дегустировать традиционные блюда и осматривать технику, которая необходима для жизни в условиях Севера и Арктики.
В Литературном музее в честь дня коренных малочисленных народов — семейное занятие «Северная сказка». Участники познакомятся с жизненным укладом, предметами быта и мифологией народов Севера и приобщатся к традиционным занятиям — разрисуют бубен, соберут «древо жизни», почитают самобытные сказки, послушают варган и посмотрят мультфильм, созданный на основе кетского мифа о происхождении Енисея.
«Енисей-кино» в Красноярске устраивает бесплатный просмотр документального фильма Владимира Головнева «Народный герой» о волчатнике из Якутска, оленеводе-шамане из Ханты-Мансийского округа и пастухе из Дагестана, которые стали популярными «этноблогерами».
Горловое пение и орнаменты.
Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве — день открытых дверей «Культура народов России со звездами телеканала РУ. ТВ». Телеведущие и артисты проведут экскурсии вместе с музейными специалистами, расскажут о культуре разных народов, традиционных промыслах, значении символов и орнаментов.
Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева в Москве приглашает на концерт «Под общим небом». На сцене Тургеневки с традиционными народными произведениями выступят этномузыканты — Ирина Кискорова, представительница шорского народа, владеющая искусством горлового пения «кай» из Сибири. Ирина аккомпанирует себе на кай-хомусе, варгане и бубне. Чукотский ансамбль «Кочевник» после выступления проведет мастер-класс для зрителей. Девушки из творческого объединения «Рубашки» исполнят лирические мокшанские песни.
В Поволжье и Алтай — не покидая Петербурга.
Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге приглашает в путешествие по Алтаю, Поволжью и Приуралью. В программе — экскурсии «Народы Северо-Запада России и Прибалтики»; «Финно-угорские народы Поволжья и Приуралья»; «Арктика — земля обитаемая»; «Народы России» и мастер-класс «Священное древо». Возможна оплата Пушкинской картой, работающей по нацпроекту «Семья».
На поддержку, сохранение малых коренных народов России, их традиций, ремесел, языка, а также расширение возможностей представителей малых этносов получать образование и участвовать в экономической и культурной жизни страны направлено несколько государственных программ. Это ряд положений в Стратегии государственной национальной политики, уделяющей внимание сохранению традиционного образа жизни, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов.
Концепция сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации предусматривает сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного наследия, культурных ценностей и традиций народов России как ресурса духовного и экономического развития страны.
Обновленная концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока направлена на улучшение социально-экономического положения малых этносов, сохранение их исконных территорий, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры.
Сохранение народных традиций отвечает задачам нацпроекта «Семья».