Трезвый взгляд: как нацпроекты помогают победить алкогольную зависимость

Счастливая семья, успешная карьера, здоровая и активная жизнь — об этом мечтает почти каждый. Лишиться этого человек может из-за вредных зависимостей, в том числе — употребления алкоголя. Как считают медики, отказ от него должен быть осознанным, и сегодня такое решение принимает все больше россиян. Это подтверждает и статистика: по данным Минздрава, жители нашей страны за 15 лет стали употреблять почти вдвое меньше спиртных напитков.
Избавиться от этой зависимости и найти здоровую альтернативу помогает нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Рассказываем подробнее.
Безопасной дозы нет.
Важно понимать, что алкоголь вреден по умолчанию, независимо от вида. Регулярное употребление не только крепких напитков, но даже пива и слабоалкогольных коктейлей, может вызвать обострение более 200 заболеваний. По данным НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, именно спиртное стало причиной около 7% всех злокачественных новообразований, выявленных в стране за год.
Этанол (главный компонент алкогольных напитков) также увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Кроме того, в состоянии опьянения нарушается координация движений и замедляется реакция, а это чревато падением и травмами. Безопасной дозы не существует, предупреждают врачи.
С 2009 года в нашей стране развернулась активная антиалкогольная кампания. Есть положительные результаты: годовое употребление спиртных напитков за этот период сократилось с 13,7 до 8,06 литра в среднем на душу населения. А к 2030 году этот показатель должен снизиться до 7,8 литра. Такая задача поставлена в Концепции сокращения употребления алкоголя, принятой правительством РФ в конце 2023 года.
«Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, составляет 11,5%, этот показатель планируется увеличить в полтора раза к 2030 году, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава в апреле этого года. — Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотинсодержащей продукции».
В Минздраве подчеркивают, что бесплатная помощь при алкогольной зависимости для всех граждан России должна быть одинаково доступна.
«Главное — чтобы такой пациент и его близкие осознали серьезность проблемы, — пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко. — Они могут обратиться в наркодиспансер по месту жительства. Далее, если наркологическое расстройство установлено, по показаниям пациента госпитализируют, отправляют на медицинскую реабилитацию, наблюдение или лечение амбулаторно».
Отметим, что проверить, насколько пострадало здоровье из-за злоупотребления алкоголем и получить рекомендации, как изменить образ жизни, можно в центрах здоровья, открытых по всей стране.
Полезные инициативы в действии.
На всероссийском уровне принято немало важных решений для борьбы с алкоголем. Например, торговля спиртными напитками не допускается рядом с образовательными и медицинскими организациями и спортивными объектами. Кроме того, в апреле кабмин продлил ограничения на продажу алкоголя вблизи опасных производств.
В регионах с этой зависимостью борются различными инициативами. Часто местные власти самостоятельно останавливают торговлю спиртным в новогодние и майские праздники, а также во время школьных последних звонков и выпускных балов.
Самые жесткие правила больше года действуют в Вологодской области. Продажа алкоголя в будни там разрешена только в течение двух часов. Медики отметили, что в первый же месяц после введения ограничений смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 41%. В этом году впервые 1 марта в Вологде официально объявили Днем здорового образа жизни.
«Новый праздник мы приурочили к первой годовщине областного закона, регулирующего розничную продажу спиртных напитков, — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. — Добавлю, что с марта 2026 года у нас вступили в действие новые правила. Они касаются в том числе запрета на реализацию алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, расположенных в подвальных, подземных и цокольных этажах зданий, а также в помещениях многоквартирных домов, если хотя бы один из входов находится со стороны подъезда».
В Якутии с 2005 года полностью запретили розничную продажу алкоголя уже более чем в 200 селах. Эта мера тоже отразилась на количестве смертей, так или иначе связанных с употреблением спиртного, — их число снизилось на 42%.
В Пензенской, Смоленской, Московской областях, Красноярском и Пермском краях, а также в республиках Алтай и Карелии с 1 марта этого года тоже ограничили режим продажи алкоголя, оставив для этого от 2 до 3 часов в сутки. Еще в этих регионах запретили торговлю в точках, расположенных в подвалах и дворах.
Здоровье — выбор каждого.
Эксперты отмечают, что бороться с алкогольной зависимостью проще, когда инициатива исходит от самих людей. В качестве примера приводят конкурс «Трезвое село», который с 2011 года проводится в Башкирии. В деревни и села приглашают выступить с лекциями наркологов и других специалистов, а также призывают проводить свадьбы и другие праздники без алкоголя. И это лишь часть мероприятий, которые проводятся в населенных пунктах, участвующих в состязании.
«Мы сделали акцент на сельчанах, чтобы развивать такие населенные пункты, улучшить качество жизни людей. Тогда работоспособное население будет возвращаться в села, молодежь станет стремиться оставаться там», — уверена Салия Мурзабаева, координатор конкурса «Трезвое село», член президиума Всемирного курултая башкир, объединившего представителей этого народа со всех регионов России и из-за рубежа.
Поучаствовать в конкурсе стремятся и башкирские, и русские, и татарские, и чувашские, и марийские, и другие национальные деревни и села республики. За последние пять лет благодаря призовым средствам конкурса в населенных пунктах республики появилось 35 новых детских и спортивных площадок, обновлено 25 парков и общественных территорий, отремонтировано четыре сельских дома культуры, шесть мемориалов и девять улиц. Закуплена и новая коммунальная техника.
А мы напоминаем, что образ жизни человека во многом определяет его здоровье и продолжительность жизни. Побороть вредные зависимоти и найти здоровую альтернативу помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». По всей России открывают новые медицинские центры, внедряют современную диагностику и обеспечивают качественную помощь даже в отдаленных селах.