Еще 197 компаний в Приморье получили статус социальных предприятий

Статус социального предприятия присвоен еще 197 приморским компаниям, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Поддержка бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Всего на рассмотрение межведомственной комиссии поступили 198 заявок. 34 из них были поданы новыми претендентами, 164 — бизнесом, который хотел подтвердить уже полученный статус. Напомним, что статус «Социальное предприятие» открывает бизнесу доступ к расширенным мерам государственной поддержки.
«Приморье стабильно входит в число лидеров по количеству социальных предприятий. Мы видим, как растет число предпринимателей, готовых решать социальные задачи, и стараемся отвечать им конкретными мерами поддержки: налоговыми льготами, льготными займами, обучением и имущественной поддержкой», — отметил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.