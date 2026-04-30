В России разработали подход, который позволяет удвоить точность айтрекеров

Проведенные испытания показали, что новый метод позволяет значительно улушчить работу айтрекеров как по скорости обработки кадров, так и точности в сложных условиях. Так, точность определения зрачка улучшилась при ношении очков на 64%, а при ярком освещении — на 27%. При этом алгоритм оказался способен определять то, на какой части стандартного экрана высокого разрешения сфокусирован взор пользователя с погрешностью в 16 пикселей, что почти вдвое меньше, чем удавалось добиться в прошлом.