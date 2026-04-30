В России разработали подход, который позволяет удвоить точность айтрекеров

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Исследователи из России разработали подход, который позволяет удвоить точность айтрекеров — специализированных приборов для отслеживания движения глаз — в сложных условиях работы. Разработка российских ученых расширит применение этих устройств в медицине, киберспорте и при работе с компьютером, сообщила пресс-служба Центрального университета.
«Новый подход к работе устройств для отслеживания движения глаз сделает технологию доступной для массового применения благодаря минимизации ошибок. Нам удалось добиться увеличения точности работы айтрекера в сложных условиях, что позволит расширить функциональность и применение таких устройств в большем количестве приложений», — заявил профессор Центрального университета Андрей Сомов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают профессор Сомов и его коллеги, в последние годы российские и зарубежные психологи, социологи и представители других наук начали широко использовать айтрекеры в изучении различных аспектов поведения человека. Как правило, эти приборы состоят из инфракрасных излучателей, освещающих лицо пользователя, и камер, которые отслеживают инфракрасные блики на зрачке человека.
Для работы этих устройств необходимо программное обеспечение, способное отслеживать движение зрачков, определять их координаты и вычислять то, когда и на каких предметах фокусируется внимание индивида. Профессор Сомов и его коллеги показали, что скорость и точность работы этого ПО можно повысить при помощи созданного ими двухэтапного алгоритма, который способен быстро выявлять зрачок и блики и группировать объекты на кадрах с камеры.
Проведенные испытания показали, что новый метод позволяет значительно улушчить работу айтрекеров как по скорости обработки кадров, так и точности в сложных условиях. Так, точность определения зрачка улучшилась при ношении очков на 64%, а при ярком освещении — на 27%. При этом алгоритм оказался способен определять то, на какой части стандартного экрана высокого разрешения сфокусирован взор пользователя с погрешностью в 16 пикселей, что почти вдвое меньше, чем удавалось добиться в прошлом.
«Представьте, как невролог оценивает пациента с подозрением на болезнь Паркинсона по паттернам взгляда, а педагог видит, на каких словах ребенок при чтении задерживает взгляд, чтобы на следующих занятиях проработать их. Именно к такому эффекту массового и широкого применения айтрекеров может привести наш новый алгоритм», — подытожила научный сотрудник Центрального университета Дарья Печенова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.