Более 200 единиц спецтехники задействуют в охране лесов Омской области

В Омской области в настоящее время действует ограничение на посещение лесов: до 21 мая в центральных и южных районах и до 26 мая — в северных. Уточняется, что в майские выходные лесопожарные формирования переводятся в режим повышенной готовности. Совместные рейды проходят с участием МЧС и полиции.