Более 200 единиц спецтехники задействуют в охране лесов Омской области

Пожароопасный сезон открылся в регионе 10 апреля.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 400 человек личного состава и 212 единиц спецтехники задействуют в тушении лесных пожаров в Омской области, сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона. Сохранение природы — задача национального проекта «Экологическое благополучие».

В этом году на базе Крутинского лесхоза создано второе авиаотделение. Кроме того, лесопожарные формирования пополнятся пятью автомобилями «Соболь», двумя «Соллерсами», четырьмя УАЗами и квадроциклом с прицепом.

Уточним, пожароопасный сезон открылся в регионе 10 апреля — на три дня позже, чем в прошлом году, но из-за быстро сошедшего снега и жаркой ветреной погоды ситуация оказалась напряженной. С начала сезона специалисты ликвидировали около 60 лесных пожаров, а общая площадь, пройденная огнем, превысила 600 га.

В Омской области в настоящее время действует ограничение на посещение лесов: до 21 мая в центральных и южных районах и до 26 мая — в северных. Уточняется, что в майские выходные лесопожарные формирования переводятся в режим повышенной готовности. Совместные рейды проходят с участием МЧС и полиции.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

