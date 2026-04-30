В Петербурге прошел концерт юных артистов «Наше единство зажигает сердца»

Творческие коллективы Дома детского творчества «Павловский» представили зрителям лучшие номера, ставшие лауреатами и победителями городских и международных конкурсов. Особое место в программе заняла выставка детских художественных работ «Единство народов», которая была представлена в фойе Дома молодежи. На рисунках и композициях, подготовленных изостудией Дома творчества, можно было увидеть личную историю о красоте многонациональной России, о дружбе и уважении, которые объединяют поколения.