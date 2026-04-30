В Петербурге прошел концерт юных артистов «Наше единство зажигает сердца»

Отчетный концерт творческих коллективов «Наше единство зажигает сердца» состоялся 24 апреля в Доме молодежи «Царскосельский» в Санкт-Петербурге. Мероприятие для юных талантов организовали по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Пушкинского района.
Творческие коллективы Дома детского творчества «Павловский» представили зрителям лучшие номера, ставшие лауреатами и победителями городских и международных конкурсов. Особое место в программе заняла выставка детских художественных работ «Единство народов», которая была представлена в фойе Дома молодежи. На рисунках и композициях, подготовленных изостудией Дома творчества, можно было увидеть личную историю о красоте многонациональной России, о дружбе и уважении, которые объединяют поколения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.