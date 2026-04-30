Найдено лекарство от синдрома дефицита мевалонаткиназы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив молекулярных биологов обнаружил, что синдром дефицита мевалонаткиназы — редкое аутоиммунное заболевание — возникает в результате появления сбоев в работе так называемых NK-клеток, одного из компонентов иммунитета. Это открытие позволило ученым найти и успешно испытать возможное лекарство от этой болезни, сообщила пресс-служба австралийского Института медицинских исследований Гарвана (GIMR).
«Данное открытие переворачивает с ног на голову устоявшиеся за последние три десятка лет представления о том, как развивается данная болезнь. В прошлом мы считали, что ключевую роль в ее прогрессировании играют макрофаги, еще один тип иммунных клеток, а не NK-клетки, как мы обнаружили в рамках нашего исследования», — заявила руководитель научной группы в GIMR Мария Муньос, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как объясняют ученые, еще в прошлом столетии биологи обнаружили, что синдром дефицита мевалонаткиназы развивается в результате появления мутаций в гене MVK, который кодирует фермент, участвующий в переработке молекул мевалоновой кислоты и синтезе холестерина и его аналогов. Мутации в гене MVK снижают активность этого пептида и ведут к накоплению мевалоновой кислоты в организме, что вызывает массу сбоев в работе иммунитета и разных органов тела.
В прошлом ученые считали, что избыток этой кислоты заставляет иммунные клетки-макрофаги вырабатывать большие количества сигнальных молекул, которые способствуют развитию воспалений и вызывают другие характерные симптомы болезни. Ученые обнаружили, что это на самом деле не так, изучая пробы крови носителей синдрома дефицита мевалонаткиназы и экспериментируя на мышах с аналогичной мутацией в гене MVK.
«Оказалось, что у носителей данной болезни NK-клетки постоянно дают “осечки”. Внутри этих клеток присутствует множество гранул с токсичным содержимым, которые они выделяют для уничтожения зараженных клеток. При мутациях в гене MVK этого не происходит, и эти гранулы остаются внутри NK-клеток, что не позволяет им решать возложенную на них задачу. В результате этого они начинают выделять интерферон-гамма, мощнейший провоспалительный сигнал», — пояснил профессор GIMR Майкл Роджерс, чьи слова приводит пресс-служба института.
Эти сигналы, как отмечают ученые, можно подавить при помощи уже существующих лекарств, воздействующих на белки из семейства янус-киназ. Ученые ввели один из таких препаратов, барицитиниб, в организм грудного ребенка с очень тяжелой формой синдрома дефицита мевалонаткиназы. Его прием значительно улучшил состояние ребенка, что указало на высокую перспективность использования барицитиниба и его аналогов для лечения этой аутоиммунной болезни, подытожили ученые.
О болезни.
Синдром дефицита мевалонаткиназы представляет собой редкое аутоиммунное заболевание, носители которого страдают от периодических приступов лихорадки и ряда других сопровождающих симптомов. В частности, у них часто распухают лимфатические узлы, появляется сыпь на голове, язвы в полости рта и боль в суставах, а в некоторых случаях у них развиваются и более тяжелые проблемы, в том числе серьезные повреждения почек.