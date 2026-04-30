«Гештальт по довоенной медицине я закрыл»: интервью с врачом и писателем Иваном Скобеем

— Мой интерес к старой архитектуре логичен, учитывая, что детство я провёл в Гвардейске, бывшем Тапиау. Папа был военнослужащим, и наша семья жила на территории воинской части, которая располагалась на месте психиатрической больницы — самой крупной в Германии. Это был целый корпус зданий из красного клинкерного кирпича, с массивными стенами, воздвигнутый тем же архитектурным бюро, что клиника Алленберг. Эта красота меня буквально завораживала. Но в шестом классе меня нешуточно увлекла биология. И к моменту окончания школы я не сомневался, что моей профессией станет медицина. При этом мой путь в медицину был долгим. Медицинский факультет появился в 2006 году, а школу я закончил в 1999 году. Поэтому закончил медицинский колледж по специальности фельдшер скорой помощи. И уже потом поступил в медицинский институт. Плюс два года ординатуры. А последние восемь лет профессиональную деятельность совмещаю с написанием книг о медицине Кёнигсберга.