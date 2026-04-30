В Махачкале впервые в СКФО провели уникальную реконструктивную операцию

Сложнейшую реконструктивную операцию впервые на Северном Кавказе выполнили в Республиканском онкологическом центре Дагестана, сообщили в администрации главы региона. Это лечебное учреждение оснащают современным медоборудованием по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, что операцию провели 42-летней жительнице Дагестана, которая ранее излечилась от рака груди. Ей восстановили молочную железу. Для этого врачи использовали ткани передней брюшной стенки пациентки.
«Реконструктивные операции выполняются в Республиканском онкоцентре регулярно. Это очень важно для повышения качества жизни женщин, самоощущения полноценности и здоровья», — сказал заведующий отделением опухолей молочных желез Республиканского онкоцентра Мирза Мурачуев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.