В Приморье откроют многоэтажный гостиничный комплекс

Гостиницу высотой 17 этажей откроют в Приморском крае, сообщили в региональном агентстве проектного развития. Она войдет в состав игорно-развлекательного комплекса «Приморье», который строят при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Уже в ближайшее время современный 17-этажный гостиничный комплекс увеличит номерной фонд края на 280 номеров. Это означает, что курорт “Приморье” сможет принять существенно больше гостей, а комфортное размещение усилит туристическую привлекательность региона. Рассчитываем, что расширение номерного фонда станет драйвером развития всего курорта и смежных сервисов региона. Это еще один шаг к формированию здесь полноценного всесезонного курорта международного уровня», — отметила начальник отдела управления инвестиционными проектами Корпорации развития Приморского края Юлия Якуш.
Благодаря созданию курорта было открыто 1,3 тысячи рабочих мест. Размер участка под развлекательные объекты превышает 260 гектаров. Отметим, что посетителями комплекса «Приморье» в 2025 году стали более 856 тысяч человек.
