Жительницу Таганрога осудили за экстремистский комментарий в городском канале

Суд установил, что обвиняемая в telegram-канале «Мой Таганрог» прокомментировала публикацию о ракетной атаке Ирана по Израилю. В комментарии содержались признаки «призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности, то есть к осуществлению экстремисткой деятельности». «В судебном заседании подсудимая с обвинением не согласилась и пояснила, что написала и опубликовала комментарий, но не имела цели оскорбить либо призвать к насильственным действиям по отношению представителей еврейской национальности», — говорится в сообщении.