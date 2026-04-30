Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Таганрога осудили за экстремистский комментарий в городском канале

Таганрогский городской суд признал виновной в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба судов Ростовской области.

Суд установил, что обвиняемая в telegram-канале «Мой Таганрог» прокомментировала публикацию о ракетной атаке Ирана по Израилю. В комментарии содержались признаки «призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности, то есть к осуществлению экстремисткой деятельности». «В судебном заседании подсудимая с обвинением не согласилась и пояснила, что написала и опубликовала комментарий, но не имела цели оскорбить либо призвать к насильственным действиям по отношению представителей еврейской национальности», — говорится в сообщении.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также запретио заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях с использованием интернета в течение двух лет.

