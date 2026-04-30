Отключение горячей воды в Минске и областных городах Беларуси начется с мая

В Бресте плановые отключения горячей воды на 10 — 14 дней традиционно начнутся в мае-июня. Пока власти не опубликовали официальный график отключений в городе над Бугом, но предупредили брестчан о том, что в 2026 году Брестские тепловые сети будут проводить масштабную реконструкцию тепловых сетей в городе. Будут реконструироваться изношенные участки теплотрасс в районе улиц Черняховского и Советской Конституции. При этом планируемая реконструкция теплосетей не повлечет долговременных отключений горячей воды благодаря предусмотренной временной системе теплоснабжения.