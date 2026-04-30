Отключение горячей воды в Минске и областных городах Беларуси начется с мая

Стал известен график отключения горячей воды в Минске и областных городах Беларуси.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Минске горячую воду начнут отключать с 18 мая. А здесь опубликован график отключения горячей воды в Минске в мае 2026, в том числе список адресов и даты отключения.
В Бресте плановые отключения горячей воды на 10 — 14 дней традиционно начнутся в мае-июня. Пока власти не опубликовали официальный график отключений в городе над Бугом, но предупредили брестчан о том, что в 2026 году Брестские тепловые сети будут проводить масштабную реконструкцию тепловых сетей в городе. Будут реконструироваться изношенные участки теплотрасс в районе улиц Черняховского и Советской Конституции. При этом планируемая реконструкция теплосетей не повлечет долговременных отключений горячей воды благодаря предусмотренной временной системе теплоснабжения.
В Гродно плановое отключение горячей воды начнется 20 мая и продлится до начала августа. В «Гродноэнерго» сообщали, что ремонт теплосетей в областном городе будет проходить в пять этапов с максимальным сроком отключения на 14 дней.
— График охватывает все районы города, начиная с Девятовки и Грандичей, — прокомментировали на предприятии.
Власти Гомеля также уже утвердили график отключения горячей воды на летний сезон 2026. По информации «Гомельэнерго», плановые работы в областном центре начнутся с 12 мая. И гомельчанам обещают, что в квартирах горячей воды не будет максимум 13 дней. Основные зоны отключения затронут микрорайоны «Сельмаш», Новобелицкий и Советский. Во время отключений будут проводится гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей.
В Витебске плановое отключение горячей воды в 2026 году начнется не раньше июня и пройдет поэтапно по август. Основные отключения запланированы по зонам: в котельной «Южной» — июнь и август, котельная «Северная» — в июне, ТЭЦ «Восточная» — июль-август).
— Длительность отключения обычно не превышает двух недель, — сообщали в «Витебскэнерго».
Плановые отключения горячей воды в Могилеве начнутся с 11 мая и продлятся до конца августа. Первыми уже в период с 11 по 21 мая отключения увидят жители могилевских микрорайонов Юбилейный, Техноприбор, Крупской, Белинского и центра города. При этом в «Могилевэнерго» предупредили, что в графике отключений горячей воды возможны изменения.
А здесь мы писали, как в Беларуси завершается отопительный сезон 2026: «Гомель — на месяц раньше Минска».
Также мы рассказали, что власти решили отключить отопление в квартирах Минска со 2 мая.
А здесь ранее ЖКХ сказало, сколько раз за лето могут отключить горячую воду в домах минчан.