Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключение горячей воды в Минске и областных городах Беларуси начется с мая

График отключения горячей воды в Минске и в областных городах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен график отключения горячей воды в Минске и областных городах Беларуси.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Минске горячую воду начнут отключать с 18 мая. А здесь опубликован график отключения горячей воды в Минске в мае 2026, в том числе список адресов и даты отключения.

В Бресте плановые отключения горячей воды на 10 — 14 дней традиционно начнутся в мае-июня. Пока власти не опубликовали официальный график отключений в городе над Бугом, но предупредили брестчан о том, что в 2026 году Брестские тепловые сети будут проводить масштабную реконструкцию тепловых сетей в городе. Будут реконструироваться изношенные участки теплотрасс в районе улиц Черняховского и Советской Конституции. При этом планируемая реконструкция теплосетей не повлечет долговременных отключений горячей воды благодаря предусмотренной временной системе теплоснабжения.

В Гродно плановое отключение горячей воды начнется 20 мая и продлится до начала августа. В «Гродноэнерго» сообщали, что ремонт теплосетей в областном городе будет проходить в пять этапов с максимальным сроком отключения на 14 дней.

— График охватывает все районы города, начиная с Девятовки и Грандичей, — прокомментировали на предприятии.

Власти Гомеля также уже утвердили график отключения горячей воды на летний сезон 2026. По информации «Гомельэнерго», плановые работы в областном центре начнутся с 12 мая. И гомельчанам обещают, что в квартирах горячей воды не будет максимум 13 дней. Основные зоны отключения затронут микрорайоны «Сельмаш», Новобелицкий и Советский. Во время отключений будут проводится гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей.

В Витебске плановое отключение горячей воды в 2026 году начнется не раньше июня и пройдет поэтапно по август. Основные отключения запланированы по зонам: в котельной «Южной» — июнь и август, котельная «Северная» — в июне, ТЭЦ «Восточная» — июль-август).

— Длительность отключения обычно не превышает двух недель, — сообщали в «Витебскэнерго».

Плановые отключения горячей воды в Могилеве начнутся с 11 мая и продлятся до конца августа. Первыми уже в период с 11 по 21 мая отключения увидят жители могилевских микрорайонов Юбилейный, Техноприбор, Крупской, Белинского и центра города. При этом в «Могилевэнерго» предупредили, что в графике отключений горячей воды возможны изменения.

