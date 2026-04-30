Облкомздрав в два раза сократил время реагирования на жалобы бойцов СВО

Согласно документу, из общего правила, по которому ответы на обращения граждан готовятся в течение месяца, сделано исключение. Жалобы ветеранов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции по защите Донбасса, и членов их семей будут рассматриваться 15-дневный срок.