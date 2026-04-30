Облкомздрав в два раза сократил время реагирования на жалобы бойцов СВО

В Волгоградской области комитет здравоохранения начнёт рассматривать жалобы бойцов СВО в приоритетном порядке. Соответствующий.

В Волгоградской области комитет здравоохранения начнёт рассматривать жалобы бойцов СВО в приоритетном порядке. Соответствующий приказ подписал председатель облкомздрава Анатолий Себелев.

Согласно документу, из общего правила, по которому ответы на обращения граждан готовятся в течение месяца, сделано исключение. Жалобы ветеранов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции по защите Донбасса, и членов их семей будут рассматриваться 15-дневный срок.

В исключительных случаях чиновникам разрешат взять отсрочку на подготовку ответа, но не более чем на 15 дней.

Отметим, приказ вступил в силу с даты его подписания, 29 апреля.

Фото из архива ИА «Высота 102».