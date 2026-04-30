В Дагестане обновили 2 участковые больницы

Речь идет о лечебных учреждениях, расположенных в селах Хнов и Кулецма.

Две участковые больницы обновили в отдаленных селах Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Это отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, в участковой больнице в селе Хнов заменили кровлю, провели наружные и внутренние отделочные работы. Также там обновили полы и двери. А в участковой больнице в селе Кулецма залили сейсмопояс, частично заменили напольное покрытие, модернизировали отопительный котел и стены, кровлю и отделку. Также после улучшении погодных условий специалисты преобразят входную группу лечебного учреждения.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

