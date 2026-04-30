В приморском селе Новопокровка благоустроят сквер Знаний

Работы по благоустройству сквера Знаний в селе Новопокровка в Красноармейском округе Приморского края стартовали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Специалисты приступили к подготовительному этапу. Они, в частности, спилили аварийные деревья, начали готовить территорию к наладке инженерных сетей. До конца 2026 года специалисты планируют смонтировать дренажную систему, проложить электрокабель и заасфальтировать проезд от улицы Советской до местной школы. В 2027-м в сквере появятся пешеходные дорожки из брусчатки. Еще там наладят современное освещение, проведут озеленение, установят скамейки и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.