Ростовчане пожаловались на снесенную остановку и провалившийся тротуар

Жители Октябрьского района Ростова возмутились состоянием территории возле «Сквера Оганова».

Источник: Комсомольская правда

Жители Октябрьского района пожаловались на состояние территории вблизи «Сквера Оганова». Они прислали в редакцию «КП-Ростов-на-Дону» снимки проблемных участков, сопроводив их эмоциональным текстом.

— Скоро праздники, но в Октябрьском районе это не чувствуется. Массово спиливают под пеньки здоровые на вид деревья под предлогом обрезки, — написала Светлана Ксенофонтова.

По словам ростовчанки, рабочие снесли остановочный комплекс напротив мемориала героям-артиллеристам батареи С. Оганова и С. Вавилова, к которому 9 мая возлагают цветы. Пожилым людям и инвалидам приходится ждать автобус стоя. Кроме того, рядом с памятником провалилась плитка, теперь в тротуаре огромная дыра. Люди ходят и спотыкаются.

— Мы обращались в администрацию района, но ответа так и не дождались. Хотелось бы, чтобы перед праздниками территорию привели в порядок.

