Ростовчане пожаловались на снесенную остановку и провалившийся тротуар

По словам ростовчанки, рабочие снесли остановочный комплекс напротив мемориала героям-артиллеристам батареи С. Оганова и С. Вавилова, к которому 9 мая возлагают цветы. Пожилым людям и инвалидам приходится ждать автобус стоя. Кроме того, рядом с памятником провалилась плитка, теперь в тротуаре огромная дыра. Люди ходят и спотыкаются.