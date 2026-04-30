Депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

В ФБУ «Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний» прошла встреча с депутатом Госдумы, зампредседателя Комитета по энергетике Юрием Станкевичем. В центре обсуждения были вопросы качества товаров и услуг и назревшие законодательные изменения в сфере стандартизации и госконтроля.
В ходе визита депутату продемонстрировали возможности Центра, включая уникальное оборудование, часть которого не имеет аналогов в мировой практике. Сегодня в Нижегородском ЦСМ работает более 400 специалистов, отвечающих за обеспечение единства измерений и испытаний различных видов продукции в различных сферах.
Также с 2019 года ФБУ «Нижегородский ЦСМ» участвует в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках него построена единственная в ПФО Опорная лаборатория, с помощью которой предприятиям оказывают комплекс услуг по испытаниям продукции.
Также в рамках встречи с коллективом предприятия прошло обсуждение перспектив развития отрасли и модернизации энергетической инфраструктуры. Кроме того участники обсудили тарифную политику и реализуемые госпрограммы.
Особое внимание уделили проблеме качества продукции в условиях моратория на плановые проверки бизнеса. Предложенные инициативы для решения вопроса в дальнейшем обсудят с представителями Росстандарта и федеральных органов исполнительной власти.
