Депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

В ходе встречи обсудили проблему качества продукции в условиях моратория на плановые проверки бизнеса.

В ФБУ «Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний» прошла встреча с депутатом Госдумы, зампредседателя Комитета по энергетике Юрием Станкевичем. В центре обсуждения были вопросы качества товаров и услуг и назревшие законодательные изменения в сфере стандартизации и госконтроля.

В ходе визита депутату продемонстрировали возможности Центра, включая уникальное оборудование, часть которого не имеет аналогов в мировой практике. Сегодня в Нижегородском ЦСМ работает более 400 специалистов, отвечающих за обеспечение единства измерений и испытаний различных видов продукции в различных сферах.

Также с 2019 года ФБУ «Нижегородский ЦСМ» участвует в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках него построена единственная в ПФО Опорная лаборатория, с помощью которой предприятиям оказывают комплекс услуг по испытаниям продукции.

Также в рамках встречи с коллективом предприятия прошло обсуждение перспектив развития отрасли и модернизации энергетической инфраструктуры. Кроме того участники обсудили тарифную политику и реализуемые госпрограммы.

Особое внимание уделили проблеме качества продукции в условиях моратория на плановые проверки бизнеса. Предложенные инициативы для решения вопроса в дальнейшем обсудят с представителями Росстандарта и федеральных органов исполнительной власти.

